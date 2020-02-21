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Bakan Kurum: İstanbul'da yıkım sürecini başlatıyoruz

İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kurulacak komisyon ile dönüşüm sürecine ciddi katkı sağlanacağını duyurdu.

AA | 21.02.2020 - 13:07..
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuştu.

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlattıklarını söyleyen Kurum, "Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi." dedi.

KOMİSYON KURULACAK

Bakanlık bünyesinde komisyon kurulacağını dile getiren Kurum, "Bu komisyon, kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek. Dönüşüm sürecinde kira yardımı gibi tüm düzenlemeleri yapacak." diye konuştu.

Bakan Kurum: İstanbul'da yıkım sürecini başlatıyoruz ViDEO

Bakan Kurum: İstanbul'da yıkım sürecini başlatıyoruz

ESENLER'E 60 BİN KONUT

Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir projeye başlandığını duyuran Kurum, Fatih'teki tarihi surların üzerine de Millet Bahçesi yapılacağını aktardı.

''SİYASET ÜSTÜ BAKIŞ AÇISIYLA BAŞARACAĞIZ''

Siyaset üstü bakış açısıyla kentsel dönüşümü başaracaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bu işleri yapamıyorsak eğer, bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Gelin riskli binalarımızın risk tespit talebinde bulunalım.'' dedi.

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