Bakan Berat Albayrak Meclis'te konuşuyor

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2017 yılından küresel ekonomi üretim yatırım ve uluslararası ticarette güçlü bir performans gerçekleştirmiştir.

Son dönemde düşen petrol fiyatları petrol ihracatçılarını olumsuz etkileyecektir.

Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin hız kesmesi beklenmektedir.



Uluslararası kuruluşlar 2019 yılı küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişlerdir. Artan karmacılık söylentisinin etkisiyle uluslarası ticaret hız kaybetmektedir. 2018 yılında yüzde 4,2, 2019 yılında ise yüzde 4 oranında genişlemesi beklenmektedir.

G-20'DE EN HIZLI BÜYÜME

Türkiye G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu.

YEP'TEKİ HEDEFLERİMİZİ YAKALAYACAĞIZ

Yılın 3. çeyreğinde iç talep ivme kaybetti. Kasım ayından sonra Aralık ayında da devam edecek. KDV indirimlerinin ve enerji fiyatlarında zam yapılmayacağı etkisiyle enflasyonla mücadelede güçlü bir yapı yakalayacağımıza inanıyoruz. YEP'teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

DENGELENME OLUMLU SEYREDİYOR

Ekonomideki dengelenme olumlu seyretmekte. 2017 yılında 157 milyar dolara yükselen ihracatımız, bu artışı sürdürerek kasım ayında en yüksek değere ulaşmıştır ve yıl sonunda 170 milyar dolar hedefini yakalayacaktır.

TURİZM BAŞARISI CARİ AÇIĞI DÜŞÜRDÜ

Turizmde yaşanan toparlanma cari açığın düşmesinde etkili olmuştur. Aryan turist sayısına bağlı olarak turizm gelirlerimizde önemli artışlar yaşanmıştır. Yıllık bazda 38,9 milyon kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. 2018 yılı mayıs ayı itibari ile cari dengelenmede çok iyi bir iyileşme görüyoruz. Ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi göreceğiz."

