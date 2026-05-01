Bakan Mehmet Şimşek’ten yüzde 100 indirim müjdesi

Türkiye, dış ticarette yalnızca mal ihracatıyla değil, hizmet sektöründeki büyüme hedefleriyle de öne çıkmayı amaçlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatını desteklemeye yönelik yeni adımları duyurarak bu alanda daha güçlü bir küresel konum hedeflediklerini açıkladı.

HİZMET İHRACATINA STRATEJİK DESTEK

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hizmet ihracatında bölgesel bir merkez haline gelmesi için döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda özellikle yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin önceliklendirildiği ifade edildi.

63 MİLYAR DOLARLIK HİZMET FAZLASI

Açıklamada, Türkiye’nin hizmet ticaretinde önemli bir başarıya ulaştığına dikkat çekildi. Buna göre hizmet ticaret fazlası 63 milyar dolara yükseldi.

Bu rakam, Türkiye’nin turizm, taşımacılık, bilişim ve diğer hizmet alanlarında artan rekabet gücünü ortaya koyuyor.

VERGİ İNDİRİMİ YÜZDE 100'E ÇIKARILIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, bazı hizmet ihracatlarında elde edilen kazancın tamamının ülkeye getirilmesi şartıyla vergi indirim oranının yüzde 100’e çıkarılacağı açıklandı.

Bu adımın, ihracatçı firmaların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını teşvik etmesi bekleniyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ HİZMETLERE ODAK

Mehmet Şimşek, yapılan düzenlemenin temel amacının yüksek katma değerli hizmet ihracatını artırmak olduğunu vurguladı.

Özellikle yazılım, mühendislik, danışmanlık, sağlık turizmi ve dijital hizmetler gibi alanların bu stratejide öne çıkması bekleniyor.

KÜRESEL REKABETTE GÜÇLENME HEDEFİ

Yeni teşviklerin, Türkiye’nin hizmet ihracatındaki küresel konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu adım, hem döviz girişini artırabilir hem de hizmet sektöründe istihdamı destekleyebilir.

Mehmet Şimşek’in açıkladığı yeni teşvik paketi, Türkiye’nin hizmet ihracatında daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya geçiş hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.