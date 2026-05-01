Sosyal medyada 15 yaş sınırı: 10 soruda yeni dönem

15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına kısıtlama getiren ve platformlara yeni yükümlülükler tanımlayan yasa yürürlüğe girdi.

Yasanın ardından çıkarılacak yönetmelikle birlikte uygulamanın detayları netleşecek.

Sanal medyada yeni dönemi ve 15 yaş sınırının nasıl uygulanacağını, 10 soru ve cevapla şöyle anlatmaya çalıştık:

SORU VE CEVAPLARLA 15 YAŞ SINIRI

1- Sanal medyada yaş sınırı kaç?

Platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirilirken 15 yaş altına hizmet verilmeyecek, 15 yaş üstü için yaşa uygun içerikler sunulacak.

2- Kurallara uymayanlara yaptırım olacak mı?

Kurallara uymayanlara para cezası, reklam yasağı ve bant daraltma uygulanacak.

3- Ebeveyn kontrol araçları zorunlu mu?

Düzenlemede ebeveynlere de önemli rol veriliyor. Platformlar, açık ve kullanılabilir ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacak. Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacak.

4- Oyun platformları için düzeleme yapılacak mı?

Öte yandan düzenleme oyun platformlarını da kapsıyor. Oyun platformları da düzenleme kapsamına alınacak.

5- 15 yaş sınırı nasıl uygulanacak?

Yaş derecelendirme ve ebeveyn kontrolü zorunlu hale getirilecek.

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından sanal medya platformlarına bir geçiş süreci tanınacak ve düzenlemenin altı ay içinde fiilen hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu süreçte platformların yaş doğrulama sistemi kurması zorunlu olacak.

6- Neler denetlenecek?

Kullanım süresi, hesap ayarları ve ücretli işlemler denetlenebilecek; aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edebilecek.

7- Tedbirler duyurulacak mı?

Alınan tedbirler platformlarda yayımlanacak, şikayet mekanizmaları güçlendirilecek.

8- Kararların uygulanması için zaman sınırı var mı?

Kararların en geç bir saat içinde uygulanması gerekecek.

9- Yurt dışındaki oyun platformları için bir adım atılacak mı?

Günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı oyun platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekecek.

10- Türkiye dışında bu tarz önlemleri alan ülkeler var mı?

Türkiye bu konuda yalnız değil. Hatta son 1-2 yılda dünyada ciddi bir “yaş sınırı dalgası” oluştu. Ama ülkeden ülkeye uygulama farklı yaşlar ve yöntemlerle yapılıyor. Avustralya'da, 16 yaş altına sosyal medya tam yasak. Endonezya'da, 16 yaş altına hesap açma yasaklandı. Fransa, 15 yaş altına sınırlama/yasak içeren yasa kabul edildi.