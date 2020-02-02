taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

Depremin olduğu günden bu yana Elazığ'da bulunan Bakan Murat Kurum, 323 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.

AA | 02.02.2020 - 15:29..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları her gün yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını bizzat dinliyor.

Bölgedeki vatandaşların sorun yaşamaması için elinden geleni yapan Bakan Kurum, bölgedeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Bakan Kurum, Elazığ'da köklü bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI 3 BİN 200

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi:

"2785 ağır hasarlı binamız mevcut. 1675 orta hasarlı binamız var. 323 acil yıkılacak binamız var. Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200'e ulaştı.

3 bölgede toplamda sosyal konutlarımızla birlikte 10 bine yakın bağımsız bölümün inşaasına başlamış durumdayız. Projesine başlamış durumdayız.

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı


ÇALIŞMALAR GECE 1'E KADAR DEVAM EDİYOR

Ağır hasarlı binalara ilişkin yıkım çalışmalarını başlattık. Şu ana kadar 71 binanın yıkımını gerçekleştirdik.

Gece 12-1'e kadar yıkım gerçekleştirerek süreci devam ettiriyoruz.

Köklü bir kentsel dönüşüm yapacağız.

İhtiyaç neyse ona karşılak verecek şekilde konteyner kent çalışmaları da devam ediyor. Kısa süre içerisinde konteyner kentler teslim edilecek."

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı

Bakan Murat Kurum, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı



İlginizi Çekebilir
Almanya'da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Çin’den taliye edilen ve dün Almanya’ya getirilen 2 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
İstanbul Barosu'ndan avukatlara boykot çağrısı
Adliye kafeteryalarında fiyatların yüksek olduğunu savunan avukatlar, boykota gidiyor.
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi
"Espri olacak bir söz söyleyebilir miyim" diyerek lafa başlayan Ramazan Kurtoğlu'nun sözleri karşısında kimse tepki vermedi.
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu
EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da su kuyruğu

Ankara'da su kuyruğu

368
Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

1246
Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

Endonezya, koronavirüse karşı spreyle önlem aldı

66
Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

Çin'den Türkiye'ye uçakla gelenler karantinaya alındı

77
Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

Prof.Dr. Ercan: 2020, Türkiye'nin deprem yılı olacak

87
Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

Ramazan Kurtoğlu'nun esprisi güldürmedi

139
Meghan Markle televizyon programı yapacak

Meghan Markle televizyon programı yapacak

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir