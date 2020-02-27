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Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 personel alımı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

AA | 27.02.2020 - 16:23..
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Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 personel alımı yapacağız

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz.’’ dedi.

ARANAN ŞARTLAR

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor.

Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

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