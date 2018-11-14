Bakan Pakdemirli: Et yerine tavuk, balık, hindi yiyelim

Bakanlık ile Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASAUM) tarafından dün Ziraat Fakültesi'nde "Balık Ankara'da da Yenir" temalı festival düzenlendi.

"ET YERİNE BALIK TÜKETELİM"

Pakdemirli, balığı haftada iki günden fazla yiyecek kadar çok sevdiğini belirterek, "Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şey var, o da et ithalatı. Senelik 60-100 bin ton et ithalatı yapmışız bugünlere kadar. Bugünlerde çok ihtiyacımız yok gibi görünse de hayvan sayımızda bir miktar eksiğimiz var. Yoksa Türkiye'nin toplam protein üretiminde eksiği yok. Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek. 2002'de vatandaşlar 6 kilo et yiyormuş, şu anda 15 kilo yiyor ama şunu unutmamamız lazım, işin sağlık tarafı da var. Eti biraz daha az yiyelim, diğer taraflara doğru gidelim. 40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim." dedi.

"2023 OLMADAN 600 BİN TONA ÇIKARABİLİRİZ"

Pakdemirli, yıllık ortalama 1 milyar dolar olan balık ihracatının 2 milyar dolara çıkarılması gerektiğini dile getirerek, "Bu işin yapılabilirliği var, biraz daha agresif stratejiyle Türkiye'yi dünyanın balık üssü haline getirebiliriz. 280 bin ton olan su ürünleri üretimimizin 2023'te 600 bin tona ulaşması talimatını vermiştim. Bu hızla gidersek, 2023 olmadan 600 bin tona çıkabiliriz. 2002'de yıllık 6-7 kilogram balık yiyormuşuz, bu rakam etle aynı. Şimdi ise 5,5 kilograma düşmüş. Demek ki bu alanda gidecek yolumuz, yiyecek çok balık öğünümüz var. Sağlıklı olmak, lezzet arıyorsak, balık tüketimimizi artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"EVDE DE BALIK TÜKETELİM"

Çabalarıyla artık eşinin de balık yemeye başladığını anlatan Pakdemirli, tuzda balık yaparak evde kokusuz balık pişirmenin mümkün olduğunu aktardı. Pakdemirli, "Hepinize tuzda balık tavsiye ederim. Evde çok basit hazırlanabilir. Sadece restoranlarda değil, evde de balık tüketiyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli, boy yasağına uyulması ve küçük balıkların avlanmaması uyarısında bulundu.