Bakan Pakdemirli'den çiftçilere destek müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleme ödemeleri kapsamında, çiftçilere 490 milyon TL'lik ödemenin bugün başlayacağını açıkladı.

Pakdemirli "490 milyon TL destek ödemesine bugünden itibaren başlanıyor." dedi.

Bu ödemeyle, verilmesi planlanan 14.5 milyar TL tutarındaki destekleme ödemelerinden 12.7 milyar TL'si ödenmiş olacak.

100 BİN LİRALIK TARLA 100 LİRAYA KİRALIK

Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmesine ilişkin düzenlemeyle çiftçilerin önemli bir imkana kavuşacağını vurgulayarak, "Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DESTEKLER

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 19 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 40 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 44 lira, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 14 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 18 lira, aspir için dekar başına 12 lirası mazot, 4 lirası gübre üzere 16 lira, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates için dekar başına 19 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 23 lira, kanola (Kolza), soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer ürünler için dekar başına 10 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 14 lira, nadas için de 6 liralık mazot desteği verilecek.

Mazot fiyatlarında artış olması durumunda belirlenen mazot destekleme birim fiyatları, bu yıl içerisinde günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşüyle artırılarak uygulanacak.

TOPRAK DESTEK MİKTARLARI

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek sunulacak.

Organik tarım için kategorilerine göre dekara 10 ila 100 lira arasında destek sağlanacak.

İyi tarım uygulamaları desteklemesi kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, örtü altı ve çeltik için dekar başına 10 ila 150 lira arasında destek verilecek. Ayrıca alabalık, çipura, levrek için kilogram başı 25 kuruş desteklenecek.

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında, dekara 100 lira ödenecek. Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında belirlenen yerlerde yapılan üretimde, dekara 170 lira olarak ödenecek.

HAYVANCILIK DESTEK RAKAMLARI

Buna göre, hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek ödenecek.

Bakanlıkça, Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek.

Çoban istihdamı desteği, 200 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç hayvan başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.

ARI YETİŞTİRİCİLERİNE KOVAN BAŞINA 10 LİRA VERİLECEK

Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 10 lira, ana arı için 15 lira, damızlık ana arı için ise 40 lira destek sunulacak. Öte yandan ipek böceği yetiştiriciliği de desteklenecek. Bakanlıkça belirlenecek illerde, 100 başa kadar düve alımına, düve bedelinin yüzde 30'u kadar destek ödemesi yapılacak. Uygulama 2018'den başlamak üzere 2 yıl devam edecek.

Hastalıklardan ari işletme desteği, hayvan başına 450 lira, hastalıklardan ari ve onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olanlara ilave destek de 80 lira olarak belirlendi. Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve küpe desteği hayvan başına 1 ila 1,5 lira arasında tespit edildi. Hayvan genetik kaynaklarını koruma destekleri kapsamında sığır pedigrili korumaya 800 lira, büyükbaş korumaya 600 lira, küçükbaş korumaya 90 lira, arı korumaya (kovan) 40 lira destekleme yapılacak.

BALIKÇILIK DESTEKLERİ

Su ürünleri desteği çerçevesinde, alabalığa kilogram başına miktarlarına bağlı olarak 0,75-0,375 lira arasında, yeni türlere miktarına bağlı olarak 0,5-1 lira arasında ve midyeye 0,05-0,025 lira destek sağlanacak. Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 500 -1000 lira destek verilecek.

SERTİFİKALI PATATES TOHUMU KULLANANA 80 LİRA DESTEK

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola, susama 4 lira, çavdar, tritikale, yulafa 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira, fiğ, korunga, yem bezelyesine 20 lira, yer fıstığına 15 lira, yoncaya 30 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya için 20 lira, patates için 80 lira ödeme yapılacak. Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği, bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar başına 400 lira, diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) dekar başına 280 lira olacak. Yurt içi sertifikalı tohumluk ve fidan üretimlerinin desteklenmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek, orijinal-temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek verilecek.

KIRMIZI ET FİYATLARI

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

HAYVAN İTHALATIMIZ OLMAYACAK

İthalatla ilgili de konuşan Pakdemirli, "Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri, proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık 'tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.