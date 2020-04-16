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Bakan Selçuk: LGS tarihinde değişiklik yok

Bakan Selçuk: "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız.

AA |
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Bakan Selçuk: LGS tarihinde değişiklik yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde alınan önlemlere dair yeni açıklamalarda bulundu.

TELAFİ EĞİTİMİ KONUSU HAKKINDA

Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacağını dile getiren Selçuk, 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Koşullar gerektirirse okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz." ifadelerini kullandı.

LGS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yapılacak merkezi sınavlar hakkında da bilgi veren bakan, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk: LGS tarihinde değişiklik yok VİDEO

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