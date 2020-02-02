Bakan Selçuk'a EYT'deki son durum soruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu.

Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK MAAŞI ALMA SÜRESİ 30 YIL

Türkiye'de emekli olduktan sonra maaş alma süresinin 30 yılı bulduğunu ifade eden Bakan Selçuk dünyada birçok ülkede bu senin 18-21 yıl olduğunu söyledi.

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EYT BEKLEYENLERİN ORTALAMASI 48 YAŞ

EYT konusunda olumlu konuşmayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilik isteyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğuna dikkat çekti.

"EMEKLİLİKTE YAŞI TUTMAYANLAR DİYORUZ"

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.

"3 ANA PARAMETREMİZ VAR"

Emekli olabilmek için 3 ana parametremiz var: Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş. Bu üçünden biri olmadığı zaman, emekliliğe hak kazanamıyorsunuz. Üçünün aynı anda sağlanması lazım.

HEDEF 65 YAŞINDA EMEKLİLİK

Emeklilik dediğimiz şey, yaşlılık aylığıdır. Ne zaman alınır yaşlılık? Yaşlı olunca. EYT bekleyenlerin ortalama yaşı ise 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen bir yaş dilimi değil.

Geçen seneye baktığımız zaman, emekli ettiğimiz nüfusun ortalama yaşı da 52-53 bandında.

Türkiye halen yaptığı reformlar neticesinde 65 yaş ortalamasına ulaşmış değil. Bunun tamamen 65'e çıkması 2048 yılını bulacak.

EMEKLİ AYLIĞI ALMA SÜREMİZ 25-30 SENE

Dünyaya kıyasladığımız zaman emeklilik aylığını alma süremiz, dünyanın çoğu ülkesinden daha yüksek. Bizde emekli olduktan sonra 25-30 sene emekli aldığı bir dönem yaşıyoruz. Diğer ülkelere baktığımız zaman bu süre 18-21 aralığında. Çoğu ülkeden yüksek durumdayız.

EYT'nin bize gösterdiği şey, emeklilik konusunda bir reforma ihtiyacımız olduğu."