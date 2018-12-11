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Bakan Soylu Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin konuştu

Bakan Soylu Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olaya ilişkin "Bakan Yardımıcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye gidiyor." dedi.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 15:42..
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Bakan Soylu Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin konuştu

Bugün saat 15.00 sıralarında, Rize kent merkezindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasından silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü'nün birinci katındaki makam odasının bulunduğu katta meydana gelen silahlı saldırının ardından, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ, ŞEHİT OLDU

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, polis memuru tarafından makamında vuruldu. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bildirildi.

Olayı bir polis memurunun gerçekleştirdiği, onun da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Soylu Emniyet Müdürü'nün vurulmasına ilişkin konuştu VİDEO

YARALANAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve 2 polis memuru da yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin tedavisi sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin, "Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." dedi.

İddiaya göre, saldırı tayin sorunu yüzünden gerçekleşti.

Emniyet binasında çok sıkı güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

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