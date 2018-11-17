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Bakan Soylu'dan HDP'lilere ayar

İçişleri Bakanı, Meclis'te Türk askeri işgalci diyen HDP'lilere cevap verdi.

İHA | 17.11.2018 - 13:30..
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Bakan Soylu'dan HDP'lilere ayar

Bakan Soylu'dan HDP'lilere ayar

Sakarya’da 81 ilin AFAD müdürünün katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda HDP'li bir milletvekilinin 'Siz işgalcisiniz' sözü sonrasında çıkan gerginliğe değindi.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"EDEPSİZLİĞİ, İHANETİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?"

"Gerçekleşen toplantıda 'siz işgalcisiniz' dedi bize. Kendi toprağımızda bize işgalci olarak nitelendirdi. Edepsizliği, ahlaksızlığı ve ihaneti görüyor musunuz? Yetmedi aynı zamanda bu kadar terörist etkisiz hale getirdiğimiz zaman bize kalkıp 'siz muhalifleri öldürdünüz' dedi.

Bakan Soylu'dan HDP'lilere ayar VİDEO


"KİMSEYE FIRSAT VERMEYİZ"

Siyasal bir meşrutiyet sağlamaya çalışıyor. Bu topraklarda hem uyanık olmamız, cümleyi bile aradan kapmalıyız. Kimseye fırsat vermemeliyiz. Kimseye böyle meşrutiyet alanı sağlamamalıyız.

"LEŞLERİNİ MİLLETİMİZİN ÖNÜNE SERECEĞİZ"

Memleket hepimize şehitlerimiz, gazilerimiz tarafından emanet edilmiş. Her karış toprağı kanla sulanmış. Fırsat bulsalar istediklerini orada söyleyeceklerini zannediyorlar. Toplantıda oturmuş telefonu açmış facebook üzerinden Kandil’e yayın yapıyor. Demek istiyor ki beni buraya atadınız sizin adınıza burada görevi yerine getiriyorum. Aziz milletimiz hiç merak etmesin Kandil'dekilerin leşlerini milletimizin önüne sermek bizim boynumuzun borcudur"

Bakan Soylu'dan HDP'lilere ayar

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