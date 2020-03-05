İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından mültecilerin akın ettiği Edirne'de incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Edirne'den çıkan mülteci sayısının 139 bin 70 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, bu sırada TELE 1 muhabiriyle tartışma yaşadı.

Açıklanan göçmen sayısının teyit edilemediğini belirten muhabire "Kaç muhabiriniz var sizin? Bir tek sensin. Peki bizim sınırımıza kaç karakolumuz, kaç bölüğümüz var? Siz kimin tarafındasınız. Sizin yaptığınız Yunan medyasının yalan ve çarpıtmasını burada ifade etmektir. İçişleri Bakanı yalan mı söylüyor? Biz, 127 bin insan yakaladık geçen sene.

Bakan Süleyman Soylu, muhabirle tartıştı VİDEO

45 YILDIR NEREYE HİZMET ETTİĞİN BELLİ

Yunan tarafına hizmet eden biri olarak sana söyleyeyim, Cerablus'a Mare'ye, Azez'e ne kadar geldiğini bile biliyoruz. 45 yıldır nereye hizmet ettiğin belli. BM de iyi biliyor kimin nereye gittiğini.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ama hizmetin başka bir yere. Devletine itimat et.

Yalan söylüyorsun.

Her karakol mıntıkasından bu son dakikalarda geçenler, tespit ederek öteki tarafa geçmesini engellemiyorlar.

Ama bunu size inandırmak mümkün değil. Çünkü Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz."







