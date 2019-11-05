Bakan Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa'da HDP'li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili yaptığı konuşma büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

AHMAK POLEMİĞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert bir açıklama yaptı ve "Ahmak" dedi.

Bu sözlere cevap veren İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı’na yakışmadı.” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, sözlerinin arkasında durdu VİDEO

Bakan Süleyman Soylu, bu tartışmaya ilişkin bir açıklama daha yaptı ve sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

"AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEK DOĞRUYSA ÖZÜR DİLERİM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

"Mesele terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bir zihniyet ve anlayış meselesi. Gidip Avrupa'da, Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek, hukuk ihlalleri yaptığını iddia etmek, terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını da söylemek isterim.

TBMM'DE SÖZ VERDİK, MİLLETİ SATMAYACAĞIZ DİYE

Çocukluğumuzdan itibaren bu ülkenin birliği için söz verdik. TBMM'de yemin ettik, bakanlık yemini ettik söz verdik; bu milleti, vatanı satmayacağız diye. Kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum, çekincem yok. Ama benim sorumluluğum var, hükümetimizin sorumluluğu var. Ensonhaber

TEL ABYAD'A MİSKET OYNAMAYA MI GİTTİK

Bu insanlar niye Rasulayn'da, Tel Abyad'da var. Misket oynamaya mı gitti? Terör koridoru oluşturulmaya çalışıyor. Konuşmayacağız, etmeyeceğiz; o zaman bırakalım gidelim, 3-5 PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim.

BİZ BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIRIZ

Bu ülkede Deniz Baykal genel başkanlık yaptı. Benim ülkemi satmadılar, şikayet etmediler. Bu ülkeyi şikayet edenler PKK'lılar, PYD'liler. Ülkemizi bir belediye başkanının şikayet etmesi... Rasulayn'daki, Afrin'deki tünelleri ben mi açtım, malzemeleri ben mi verdim? Anneler HDP binası önünde niye oturuyor? Ondan sonra biz kötüyüz, yanlış söz söylüyoruz. Biz bedelini ödemeye hazırız. Sabah akşam geyik tartışmaları içinde mi olalım? Çöp toplamış toplamamış o İstanbul halkının bileceği iştir. Beni ilgilendiren terörü övmesidir. Bizim sorumluluklarımız var. Söylemezsek sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz.

SÖYLEDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDAYIZ

Yaptığımız işin, söylediğimiz sözün arkasındayız. Bedeli neyse ödemeye hazırız."