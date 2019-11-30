Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin yönelttiği soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yatırımları ve garanti ödemelerine ilişkin çok sayıda soru geldiğini belirten Turhan, bu şekilde yapılan yatırımlarda özel sektörün dinamizminden yararlanıldığını söyledi.

Bu finansman modeliyle daha fazla yatırımın kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulduğunu ve sunulmaya devam edeceğini dile getiren Turhan, özellikle otoyol projelerinde kullanılan bu modelin, önem ve önceliğinin trafiğin yoğun olduğu ve ulaşımda trafik hacminin mevcut yollardaki kapasiteyi karşılayamadığı güzergahlarda kullanıldığını anlattı.

Turhan, projelere ödenen garanti gelirlerinin geçmeyenlerden alındığına ilişkin eleştirileri anımsatarak, "İstanbul'da yapılan projelerin vergisi, Kars'tan ödendiği gibi Van'da yapılan projelerin vergisini de İzmirli vatandaşımız ödüyor. Bu ülkenin her tarafı bizim için bir. Orada sosyal amaçlı projeler yapıyoruz. Trafik hacmi yeterli olmayan yerlere bölünmüş yollar yaptık, bölgenin kalkınması hızlandı." diye konuştu.

Zenginlere yol yapıldığı, yoksulluk edebiyatı yapıldığı eleştirilerine değinen Turhan, isteyenin eski yolu kullanabileceğini söyledi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE GARANTİNİN YÜZDE 25'İ TOPLANIYOR

Bu yolları kullanan trafiğin, eski yoldaki hizmet seviyesini de yükselttiğine dikkati çeken Turhan, şöyle konuştu: "O bölgede açtığımız gün garantinin üzerinde trafik geçti. Bir bayram arifesinde açtık, yüzde 170 garanti üzerinde trafik geçti. Biz, Osmangazi Köprüsü’nde şu anda garantinin yüzde 25'i kadar para topluyoruz.

Aslında Osmangazi Köprüsü'nden de garanti ettiğimiz kadar trafik geçiyor ama pahalı, döviz üzerinden yaptığımız için bunları, vatandaşımıza bu kadar yüksek miktar para ödetmemek için ücreti üçte bir seviyesine düşürdük.

44,5 DOLAR TOPLAMAMIZ GEREKİRKEN...

Şu anda 44,5 dolar almamız gereken köprüden geçiş ücreti olarak 15 dolar artı KDV alıyoruz."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YILLIK 882 MİLYON AVRO KİRA

Havaalanları yatırımlarında bugüne kadar hiç garanti ödemesi yapmadıklarını ifade eden Turhan, üretilen hizmetten elde edilen gelirlerle gelir sağladıklarını bildirdi. Turhan, İstanbul Havalimanı'nda işletmecinin yıllık 882 milyon avro kira ödediğini belirtti.

153 MİLYAR LİRALIK YATIRIMA 10 MİLYAR LİRALIK GARANTİ ÖDEMESİ

Bugüne kadar 153 milyar lira hizmete açılan yatırımlar için toplam 10 milyar 80 milyon lira garanti ödemesi yapıldığını anlatan Turhan, "Özellikle havayolu projelerinde 5 milyar 650 milyon dolar da bugüne kadar gelir elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

AVRASYA TÜNELİ İÇİN YAPILAN GARANTİ ÖDEMESİ

Avrasya Tüneli projesi için 2017 yılı garanti ödemesi 123 milyon 718 bin 819 lira, 2018 için 173 milyon 309 bin 995 lira olduğunu bildiren Turhan, şöyle devam etti: "2019'da yapılan indirim kaynaklı ödeme, burada aslında garanti seviyesini yakaladı, garanti ödemesi yapmamamız lazım ama vatandaşlarımız ucuz geçsin diye zam yapmadık, bugüne kadar 107 milyon lira garanti ödemesi geçen vatandaşlarımız adına yaptık. Toplam 404 milyon 483 bin 477 liralık garanti ödemesi yapılmıştır. 2022 yılı itibarıyla garanti araç sayısının aşılacağını da öngörüyoruz. Bu projemizde aşılan garantinin yüzde 30'u bize gelir olarak gelecek. 2022-2042 yıllarında garanti fazlası olarak toplam 3 milyar 480 milyon lira buradan gelir elde etmeyi düşünüyoruz."

KANAL İSTANBUL ÇALIŞMALARI

Kanal İstanbul'da etüt proje çalışmaları kapsamında zemin etüdü, hidrolojik çalışmalar, çevre araştırmaları, ekosistem, orman, işletme ve yer altı suları, ekonomik analizi araştırmalarının yapıldığını dile getiren Turhan, 6 üniversiteden teknik destek alındığını söyledi.

KAZIDAN ÇIKAN MALZEMELER

Bakan Turhan, kazı malzemesi miktarının 1 milyar 150 milyon metreküp olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, Karadeniz sahilinde rekreasyon alanı ile kanalın doğu tarafında konteyner terminali ve lojistik alan yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kazıdan çıkan malzemenin, söz konusu alanlarda dolgu işleminde kullanılmasının öngörüldüğüne dikkati çeken Turhan, kullanılamayacak olan hafriyatın ise bertaraf edileceğini söyledi.

Turhan, Kanal İstanbul güzergahı boyunca yeraltı ve yer üstü su havzalarının incelendiğini anlatarak, ilgili kurumlarla toplantı yapıldığını, kanalın inşaat aşamasında ve işletmeye açılmasından sonra meydana gelecek her türlü olumsuzluklara karşı mühendislik açısından önlemlerin alındığını ve bu önlemlerin ÇED raporuna da işlendiğini vurguladı.