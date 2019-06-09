Bakan Varank: Dijitalleşmede tüketici güveni kazanılmalı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya’daki G20 temasları kapsamında “Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Ortak Oturumuna” katıldı.

Japonya'nın Tsukuba şehrinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen ortak oturumda B20 Tokyo Zirvesi ortak tavsiyeleri G20 üye ülkelerinin temsilcileriyle paylaşılırken, ticaret ve dijital ekonomi arasındaki arayüz konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

"İYİ İŞLEYEN BİR DİJİTAL DÜNYA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu toplantı ve etkinlikler sayesinde dijital ekonominin hem ticaret hem de ekonomi bağlamında daha iyi anlaşılacağını belirterek, dijital ekonomi etkinliklerinin ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 2016 yılında düzenlendiğini, 2017 yılında ise Almanya'da bakan düzeyinde tartışılmaya başlandığını hatırlattı.

Geçen yıl Arjantin’de dijital ekonomi alanında teorik bir çerçeve çizildiğini dile getiren Varank, "Dijital ekonomi çalışmaları 2019 yılında Japonya’da ‘ortak toplantı’ formatında hayata geçti. Önümüzdeki yıl Suudi Arabistan’da dijital ekonomi ve ticaret alanında iş birliğinin önceliklerine yer verileceğini ümit ediyoruz. Deklarasyonda da belirtildiği üzere, sınır ötesi veri akışı, kapsayıcılık ve e-ticaret olmak üzere üç temel kesişim alanı belirlendi. Bununla birlikte, söz konusu kesişim noktalarının yalnızca bu konularla sınırlı olmadığı da aşikar. İyi işleyen bir dijital dünya idealini hayata geçirebilmek için veri akışı kadar güvenliğe de gerekli önemin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"TÜKETİCİ GÜVENİNİN EKSİKLİĞİ EN BÜYÜK ENGEL"

Varank, tüketicinin güven eksikliğinin dijitalleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade ederek, "Bir başka deyişle, tüketicilerin güvenini kazanamamamız halinde, iyi tasarlanmış ancak işleyebilmesi için gerekli alana sahip olmayan bir ekonomik modelle karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca dijitalleşme sürecinde güvenilir bir altyapının kurulmasının yanısıra kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık yaratılması da elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.