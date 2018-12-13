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Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın önemini vurguladı

Ajansın kuruluşunun dışa bağımlı olmayan sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacağını söyleyen Bakan Varank, "20 yıllık rüya gerçek oldu" dedi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 09:42..
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Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın önemini vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan 23 numaralı Kararname ile Türkiye Uzay Ajansı kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasının önemini vurguladı.

"MİLLİ ÇIKARLARIMIZ UZAYDA DA GÖZETİLECEK"

Bakan Varank, "Uzay teknolojileriyle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla 20 yıllık rüya gerçek oldu. Türkiye Uzay Ajansı dışa bağımlı olmayan rekabetçi sanayinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak. Milli çıkarlarımız uzayda da gözetilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın önemini vurguladı

Ajansın görev ve yetkileri; Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.

Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak. Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

Bakan Varank Türkiye Uzay Ajansı'nın önemini vurguladı

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