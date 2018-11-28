Bakan Varank'tan entegre tesis açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Polipropilen Tesisi Yatırımı İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, burada yaptığı kounşmada, "Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde masterplan çalışmalarını tamamladık" dedi.

DEV İSTİHDAM

Varank bu proje ile bölgede önemli bir istihdamın hayata geçirileceğini duyrudu. Bakan Varank, "Yaklaşık 10 bin vatandaşımızın istihdam edileceği Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle ithal ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 80’ini ülkemizde üretebileceğiz" ifadesini kullandı.

1.2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yatırıma ilişkin de bilgi verdi. "Yapımına 2019 başlanacak entegre tesis için 1,2 milyar dolar yatırım yapılacak." diyen Varank, bölgedeki tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yıllık 1 milyar dolarlık katma değer üretilebileceğini belirtti.