Bakanlık harekete geçti: Telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor

Akılı telefonlara uygulanan taksit sınırlamasına ilişkin yeni düzenleme...

Konuya dair Ticaret Bakanlığı çalışmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlarda taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Üreticiler ve GSM operatörleri, satışların desteklenmesi için uzun süredir taksit sınırının güncellenmesini talep ediyordu.

Bu talebe de Ticaret Bakanlığı kayıtsız kalmadı.

DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Buna göre, 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulaması 30 bin TL’nin üzerine çıkarılacak.

3 TAKSİT İLE SINIRLANDIRILIYORDU

Türkiye gazetesinin haberine göre; mevcut durumda fiyatı 20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu.

Düzenleme ile daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit kapsamına girmesi hedefleniyor.

ÇOK SAYIDA MODEL İÇİN TAKSİT İMKANI

Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından gündeme gelen düzenlemenin mayıs ayı sonunda ya da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Böylece çok sayıda akıllı telefon modeli için yeniden 12 taksit imkanı doğacak.

Ticaret Bakanlığı duyurdu: HGBS tüm havalimanlarında devrede