Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dip çamuru temizliği iddialarına yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışması hakkında muhalif medyada çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde çalışmaları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bizzat su altı dalışı yaparak faaliyetleri gözlemledi.

Sözcü gazetesi, bugünkü manşetinde, denizden çıkan dip çamurunun zehirli olduğunu ve ormandaki dere yataklarına döküldüğünü iddia eden bir haber yayımladı.

Kaynaksız haberdeki iddialar hakkında, Bakanlığın sosyal medya hesabından yalanlama açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, haberdeki iddiaların aksine İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birinin bilimsel yöntemlerle hayata geçirildiği vurgulandı.

"TEHLİKESİZ ATIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Körfez’den alınan dip çamurunun, yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirildiği belirtilerek, haberde iddia edildiği gibi bu çamurun dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alanda depolandığı anlatıldı.

Bu alanın da dip çamuru çalışmalarının tamamlanmasının ardından rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüştürüleceğinin altı çizildi.

"HER AŞAMASI BİLİMSEL TEMELE DAYANIYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü gazetesinde bugün yer alan 'İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine' ilişkin iddialar tamamen yalandır. İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

"ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ ÇORAK ALANA DEPOLANDI"

Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez’den alınan dip çamuru, yapılan analizlerle 'Tehlikesiz Atık' olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları, iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan, dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."