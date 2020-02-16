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Bakım yapan adam, kafasını yaktı

Pakistan'da bir kuaföre giden adam, bakımı abartınca yandı.

Haber Merkezi | 16.02.2020 - 11:48..
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Pakistan, yine bir ilginç bir anın adresi oldu.

Bakımına düşkün bir adam, gittiği kuaförde yanlışlıkla kendisine zarar verdi. Saçları olmayan adam, saç spreyini dökmeye başladı. Bakımı abartan adam, kuaför çalışanından azar işitmesine rağmen yine de devam etti.

ÇAKMAĞI ATEŞLEDİ, KAFASI YANDI

Kafasının çevresini spreye bulayan adam, bununla da yetinmeyip, çakmağını ateşledi. Bir anda alev alan adamı, ağız dalaşına girdiği kuaför çalışanı kurtardı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuaförde kendini yakan bakımlı adam İZLE

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