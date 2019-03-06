Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda adliyede görülen bir davada tanık olarak dinlendiği öğrenilen bir kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasının ardından adliye önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine davada tanık olan bir kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerinin çalışması sonucu işlettiği çay ocağında gözaltına alındı. Öte yandan, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ayrıntılar geliyor...