taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.424
Euro
6.13835
Altın
1285.69
Borsa
103499.94
Gram Altın
224.037

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı meydana geldi. Alınan bilgilere göre 1 kişi yaralandı.

İHA | 06.03.2019 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

zmynp

Bakırköy Adliyesi önünde hareketli dakikalar yaşanıyor. Adliye önünde düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı.

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Saldırıda adliyede görülen bir davada tanık olarak dinlendiği öğrenilen bir kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasının ardından adliye önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine davada tanık olan bir kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerinin çalışması sonucu işlettiği çay ocağında gözaltına alındı. Öte yandan, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

Ayrıntılar geliyor...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

205
Kılıçdaroğlu rozet taktı

Kılıçdaroğlu rozet taktı

295
Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

Yerel seçim anketi: 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı önde

252
Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

Ferhat Tunç Almanya'ya döndü

207
İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

İyi Parti Burdur Kurucu İl Başkanı Kurt'tan istifa

59
Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

Kral Selman, koruma ekibinin tamamını kovdu

66
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir