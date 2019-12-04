Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balerin Ceren Özdemir bıçaklandı ViDEO

HAYATA TUTUNAMADI

Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ceren Özdemir’i takip eden bir kişinin görüntülerine ulaşıldığı, ancak kapüşon nedeniyle kimlik tespiti yapılamadığı kaydedildi. Polisin, zanlıya benzer bir kişiyi şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı ve bu kişinin emniyette sorgulandığı ifade edildi.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi. Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.

KALBİNDEN VE GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Akdoğan, şunları kaydetti; "Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda sağ olsun doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."





ÖLDÜRÜLEN GENÇ KIZLA İLGİLİ GÖNDERİ PAYLAŞMIŞTI

Kimliği belirsiz bir kişinin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ceren Özdemir’in; 20 Kasım’da İzmir’de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel’le ilgili bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.