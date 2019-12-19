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Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan, makam sahibi olmak için imam hatipli ve Trabzonlu olma itirafı geldi.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 12:06..
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Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

Siyaset arenasında Trabzonlu olanların varlığı son yıllarda dikkat çekerken, bu durum bazen de tartışmalara yol açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın sözleri de adeta bu konuda malumun ilanı oldu.

"MAKAM İÇİN İMAM HATİPLİ VE TRABZONLU OLACAKSIN"

2. Bandırma ve Çevresi Sempozyumu'nda konuşan Yılmaz, şunları söyledi; "Askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir insan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyorum. Siyaseti Trabzon temsil ediyor, Karadenizliler. Makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu, bizim dönemde öyle."

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama VİDEO

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama

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