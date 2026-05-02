Balıkesir'de kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Bandırma ilçesi Külefli Kavşağı’nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Uzman Çavuş Kemal Can Sert’in yanı sıra Nezire Akova ve Elif Kel hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

Uzman Çavuş Kemal Can Sert'in cansız bedeni memleketi Manisa’nın Salihli ilçesin getirildi.

BABA OCAĞINDAN HELALLİK ALINDI

Uzman Çavuş Sert’in cenazesi helallik alınmak üzere Sart Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildikten sonra cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Yukarı Sart Camii’ne getirildi.

Yukarı Sart Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Sert, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

AİLESİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Cenaze namazına Kula Kaymakamı Salihli Kaymakam Vekili Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç’ın yanı sıra protokol üyeleri ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında eşi Emine, çocukları Kahraman ve İlayda gözyaşı dökerken, kızı İlayda, namaz sırasında anne ve babasına ait eşyayı bir an olsun elinden bırakmadı.