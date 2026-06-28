Balıkesir'de otluk alan yangını büyümeden söndürüldü

Balıkesir'de Ayvalık ilçesinde Küçükköy Mahallesi merası ile Nikita Deresi’ni birbirine bağlayan köprünün kenarındaki otluk alanda saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

YOL KENARINA ATILAN İZMARİT YANGIN ÇIKARDI

Yol kenarından geçen bir araçtan atılan yanar haldeki sigara izmariti nedeniyle çıktığı üzerinde durulan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bir su tankeri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki otluk ve makilik alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.