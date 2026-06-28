İsrail, işgal ettiği bölgelerden çekilmeye hazırlanıyor: Süreç için tarih verildi

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut ile Tel Aviv arasında kısa süre önce imzalanan çerçeve anlaşması uyarınca Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin pilot aşamasına hazırlanıyor.

İsrail medyasında yer alan bilgilere göre, ilk çekilme işleminin en erken pazar günü başlaması öngörülüyor.

Perşembe günü Lübnan ve İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından aşamalı olarak çekilmesini öngören bir çerçeve anlaşmasına imza atmıştı.

İKİ PİLOT BÖLGEDEN BİRİ

KAN'ın aktardığı bilgilere göre, geri çekilme sürecinin anlaşmada açıkça belirtilen iki pilot bölgeden birinde başlaması bekleniyor.

Yayın kuruluşu, çekilmenin takvimi veya tam lokasyonları hakkında henüz resmi bir detayın kamuoyuyla paylaşılmadığını bildirdi.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA İLETİŞİM KANALI

Sürecin diplomatik ve operasyonel boyutuna da değinen İsrail kamu yayın kuruluşu, iki ülke arasında kurulacak yeni mekanizmayı şu ifadelerle duyurdu:

“"Anlaşma kapsamında İsrail ile Lübnan arasında doğrudan bir iletişim kanalının açılması da bekleniyor."”

NETANYAHU, İSRAİL ORDUSUNUN LÜBNAN'DAN ÇEKİLECEĞİ İKİ PİLOT BÖLGEYİ HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise anlaşmanın ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, ülkede işgali devam ettireceklerini belirterek, İran'ın buna karşı herhangi bir adımında güç kullanarak karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun tavsiyesi üzerine, İsrail ve Lübnan'ın, "sarı hat" olarak adlandırılan alanın ötesinde, fakat işgal altında olan iki pilot bölge belirlediğini savunan Netanyahu, İsrail ordusunun çekileceği ve yerine Lübnan ordusunun konuşlanacağı söz konusu iki bölgeyi harita üzerinden gösterdi.

Netanyahu, "herhangi bir ihlale" karşılık verecekleri tehdidinde bulunarak İsrail ordusunun Beaufort (Şakif) ve Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdüreceğini vurguladı.

Lübnan'da "tehdit" durumunda saldırı düzenleyeceklerini savunan Netanyahu, İran'dan herhangi bir saldırı gelmesi durumunda ise sert bir şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulundu.