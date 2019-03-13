Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nden getirilen; Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Kemal Sunal'dan Angelina Jolie'ye kadar tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin balmumu heykeli, bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Müzenin açılışında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Balmumu Müzesi Kurucusu Jale Kuşhan, 1999 yılında Rusya'da bir balmumu müzesi gezisinden etkilenerek Türkiye'de de böyle bir müze açma isteği duyduğunu ve yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'nin ilk balmumu müzesini kurduğunu söyledi.

TALEP ÜZERİNE DİYARBAKIR'DA SERGİLENİYOR

Talep üzerine eserleri Diyarbakır'da da sergileme kararı aldıklarını ifade eden Kuşhan, dünyada sadece Türkiye'deki balmumu müzelerinde birebir rehberlik hizmeti verdiklerini, görsel sunumun yanında tarihi anlatımla da ziyaretçilerin bilgi sahibi olmasını sağladıklarını belirtti.

GÖZLER PROTEZ, SAÇLAR GERÇEK

Kuşhan, heykellerin gözlerinin protez, saçlarının ise gerçek olduğunu, bir heykelin 8 ile 15 sanatçı tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıkarıldığını aktardı.