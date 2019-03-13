taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46255
Euro
6.17485
Altın
1307.615
Borsa
101881.56
Gram Altın
229.747

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

İstanbul'daki müzeden getirilen, devlet adamları ve sanatçıların balmumu heykelleri Diyarbakır'da ziyarete açıldı.

AA | 13.03.2019 - 16:05..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Balmumu Heykel Müzesi'nden getirilen; Fatih Sultan Mehmet'ten Mustafa Kemal Atatürk'e, Kemal Sunal'dan Angelina Jolie'ye kadar tarih, siyaset, sanat ve bilim alanında öne çıkan 46 şahsiyetin balmumu heykeli, bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı.

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

Müzenin açılışında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Balmumu Müzesi Kurucusu Jale Kuşhan, 1999 yılında Rusya'da bir balmumu müzesi gezisinden etkilenerek Türkiye'de de böyle bir müze açma isteği duyduğunu ve yaptığı çalışmalar sonucu Türkiye'nin ilk balmumu müzesini kurduğunu söyledi.

TALEP ÜZERİNE DİYARBAKIR'DA SERGİLENİYOR

Talep üzerine eserleri Diyarbakır'da da sergileme kararı aldıklarını ifade eden Kuşhan, dünyada sadece Türkiye'deki balmumu müzelerinde birebir rehberlik hizmeti verdiklerini, görsel sunumun yanında tarihi anlatımla da ziyaretçilerin bilgi sahibi olmasını sağladıklarını belirtti.

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

GÖZLER PROTEZ, SAÇLAR GERÇEK

Kuşhan, heykellerin gözlerinin protez, saçlarının ise gerçek olduğunu, bir heykelin 8 ile 15 sanatçı tarafından yaklaşık 3 aylık bir çalışma sonrasında ortaya çıkarıldığını aktardı.

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

Balmumu heykeller Diyarbakır'da sergileniyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

100
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

55
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

103
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir