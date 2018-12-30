Bangladeş’te tartışmalı seçim sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre, 300 sandalyeli Meclis'in 155 sandalyesi açıklandı. İktidardaki Bangladeş Avami Birliği’nin (BAL) 151 sandalyeyi aldığı bildirildi. Zaferi garantileyen Bangladeş Avami Birliği’ni, 3 sandalye ile Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile 1 sandalyeli Bangladeş Cemaat-i İslami takip etti.

HALKIN ÇOĞU OY KULLANMADI

Sandıkların polis ve asker tarafından korunduğu seçimde, sadece hükümet yanlılarının oy kullanmasına izin verilirken, çocukların dahi oy kullandığı gözlendi. Oy veremediği için sinirlenen vatandaşlar, polis ve askere tepki gösterdi. Vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda, 19 vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Dünyada böyle bir seçim görülmemiştir. Seçim kurulu ve askerler dahil devletin her kurumu, hükümeti korudu” denildi.