Bangladeş'te tren kazasında 15 kişi öldü

Bangladeş'in doğusunda iki trenin çarpışması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bangladeş'te tren kazası VİDEO

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakka'nın 100 kilometre doğusundaki Brahmanbaria bölgesinde, güney kenti Chittagong ve Dakka'ya gitmek üzere hareket eden iki tren, yerel saatle gece 03.00'te çarpıştı.

Olay yerine ulaşan arama ve kurtarma ekipleri, 15 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken, en az 40 kişinin de yaralı olduğunu kaydetti. Yaralıları hastaneye sevk eden yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Kazanın sebebine dair henüz bir açıklama yapılmadı.