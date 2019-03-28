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Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bebek’teki 10 milyon liralık lüks daireyi satın almak isteyen Hadise, hayaline kavuşamadı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 10:20..
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Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Para kazandığı ülkeye yani Türkiye'ye vergi vermemek için tüm mal varlığını ablası Hülya Açıkgöz'ün üzerine yaptırdığı iddia edilen Hadise'nin, evdeki hesabı çarşıya uymadı.

HER ŞEYİ ABLASININ ÜZERİNE YAPMIŞTI

Popçu, 2017 yılında takıntılı bir hayranının İstinye'deki evine girmeye çalışmasıyla, korku dolu anlar yaşamıştı. Bunun üzerine Hadise, geçen ay İstinye'deki evinden Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu içindeki lüks bir daireye taşınmak için düğmeye basmıştı.

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Şarkıcı Hadise'nin sosyal medya paylaşımları

KREDİ VERMEDİLER

Şarkıcı, iddiaya göre de hayalini kurduğu 10 milyon liralık daire için kredi başvurusu yapmıştı. Konuşulanlara göre popçunun, Türkiye'de üzerine kayıtlı mülkü olmaması üzerine başvurusu reddedildi.

BANKA BANKA GEZİYOR

Pes etmeyen şarkıcı, bunun üzerine yeniden kredi başvurusu için önceki gün soluğu, Bebek'teki banka şubesinde aldı. Popçu, bir buçuk saatlik işlem sonrası yakın korumasıyla bankadan ayrıldı. 34 yaşındaki şarkıcının, bu kez amacına ulaşıp ulaşmadığı ise merak konusu oldu.

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

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