Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy'a: Haddini bil

Yeşilçam'ın sarışın yıldızı Banu Alkan, konuk olduğu magazin programında bir dönem aynı televizyon programında yer aldığı Burcu Esmersoy hakkında ağır konuştu.

"İYİ KIZ SANDIM"

Alkan, sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı ve Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın da içinde bulunduğu projesiyle ilgili olarak şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Esmersoy’un ilk başlarda kendisinde iyi bir kız izlenimi bıraktığını söyleyen Banu Alkan, sonrasında genç kadının tavırlarının değiştiğini söyledi.

"SEN KİMSİN"

İşte Banu Alkan’ın, Burcu Esmersoy’la ilgili açıklamaları:

“Herkes haddini bilecek, bizim gibi isimlerle bir arada olsun, yıldızın orada parladı. Üstün olmak, otorite olmak istiyordu. Bana üstünlük tasladı ve ben de ona ‘Sen kimsin’ dedim. Burcu Esmersoy bana 'Seni sosyal medyadan takip etmem' dedi. Ardından Türkiye’ye döndükten sonra konuk olduğu bir kanalda absürt şeyler söyledi. Sen kimsin, Banu Alkan kim! Herkes haddini bilecek.”