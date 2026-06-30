Barcelona'nın yıllar önceki forması Beşiktaş'a uyarlandı!

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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliğinin ardından yeni sezon formalarını düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıttı.

Siyah-beyazlı kulübün iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımları tanıtıldı.

Kara Kartal için üretilen deplasman formasının tasarımıyla ilgili ortaya dikkat çeken bir detay çıktı.

Buna göre Barcelona’nın 2011-12 iç saha forması ile Beşiktaş’ın 2026-27 sezonu deplasman forması arasındaki benzerlik dikkat çekti.

ÇİZGİ YAPISI, DESEN GEÇİŞLERİ VE TASARIM: HEPSİ AYNI...

İki formanın da dikey çizgi yapısı, parçalı desen geçişleri ve genel tasarımının neredeyse aynı olduğu görüldü.

İki forma arasındaki benzerliği görenler ise "Sadece renkler değişmiş" yorumunda bulundu.

İşte Beşiktaş ve Barcelona formaları arasındaki benzerlik...