Beşiktaş’ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesinde sponsor değişikliği yaptı.

Buna göre siyah-beyazlılar, yeni forma sponsoru Nike ile başlattığı iş birliğinin ardından yeni sezon formalarını düzenlenen lansman organizasyonuyla tanıttı.

Yeni sezon forma tanıtımı, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan organizasyonla gerçekleştirildi.

Biz de ESH Spor olarak Beşiktaş'ın forma tanıtımında yerimizi aldık.

6 BİN 99 TL'DEN SATIŞA ÇIKTI

Siyah-beyazlı kulübün iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımları gerçekleştirilen etkinlikte görücüye çıktı.

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları, Kartal Yuvası'nda 6 bin 99 TL'den satışa sunuldu.

İşte Kara Kartal'ın yeni sezonda giyeceği formalar...

(İÇ SAHA)

(DEPLASMAN)

(ALTERNATİF)