'Barış Anneleri'nden CHP'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle vücut bulan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

"Barış Anneleri" ile DEM Partili milletvekilleri Ayşegül Doğan ve Adalet Kaya'dan oluşan bir heyet, TBMM'de MHP Grubu'ndan sonra şimdi de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile CHP PM (Parti Meclisi) üyesi Emine Uçak Erdoğan da yer aldı.

"AK PARTİ'Yİ DE ZİYARET EDECEĞİZ"

DEM Parti Sözcüsü ve milletvekili Ayşegül Doğan, heyet olarak AK Parti'yi de ziyaret edeceklerini söylemişti.