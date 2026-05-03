Barış Göktürk'ten Fenerbahçe taraftarına şampiyonluk vaadi

Fenerbahçe Başkan Adayı Barış Göktürk, Kalamış'ta bir otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Göktürk, yaptığı basın açıklamasında kulübün sportif, kurumsal ve ekonomik geleceğine dair kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

"FENERBAHÇE 40 YILDA 8 KEZ ŞAMPİYON OLDU"

Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacının reform olduğunu dile getiren Barış Göktürk, "Fenerbahçe’nin asıl problemi şu anki yönetim kurulunun problemi değil. Onlar sportif ve ekonomik olarak bir çukurun içine ittiler. Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerine girdi. Futbolda şampiyonluk için halen tünelin sonundaki o ışığı temenni ediyoruz. İnşallah bizim lehimize sonuçlanır. Eğer sportif başarı gelirse bu geçici olacak diye anlatmıştım. 'Tesadüfi başarı olacak' demiştim bunu sürdürülebilir kılmalıyız. Mevcut yönetim bunu anlamadı. 'Saha içinde kalmalıyız' politikasını uyguladı. Benim yetersiz gördüğüm teknik direktörle bile bu sene şampiyon olabilirdik; bir stoper, bir santrfor alsaydık. Yarım stopere dönmesek yine şampiyon olabilirdik. Talisca derbide penaltı atsaydı yine şampiyon olabilirdik. Bütün bunları başarsaydık kahraman olacaklardı. Bugün hain oldular. Her ikisini de kabul etmiyorum. Ben onları liyakatsiz olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerekiyor. Fenerbahçe 40 yılda 8 kez şampiyon oldu. Liyakatli insanlarla yönetildiği zaman 10 yılda 5 şampiyonluk gördü." dedi.

"11 MAYIS'TA İMZA KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

Göktürk, sarı-lacivertli camiada başkanlığı adaylığını koyacak kişilerin paradan ziyade bilgi yarıştırması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Beni yine üzen, sosyal medyada taraftarımızda 'Biz kim daha zengin' yarışına mı giriyoruz? O zaman Ali Koç’u geri çağıralım. Fenerbahçe tarihini siz okumadınız mı? Kim daha zengin diye gelenler her zaman başarısız oldu. Metin Aşık’ın kurduğu yönetim kurulu hiçbir zaman kurulmadı. Türkiye’nin en zengin isimleri vardı. 4 yılda 0 şampiyonluk yaşadılar. Artık öğrenin Fenerbahçe tarihini. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Türkiye’nin en zengin ilk 100 insanından 6'sı vardı Ali Koç’un son yönetiminde, başarılı oldular mı? Daha zengin mi arıyorsunuz, daha paralı mı arıyorsunuz? Onların peşinde koşan böceklerdir. Fenerbahçe liyakatin yarışında koşar. Doğru modelin kurulduğu sistemlerde biz 10 yılda 5 kez şampiyon olduk. Bizim 1998-2000 yılları arası yine zenginler kulübüydü, asıl başarı 2001-2011 yıllar arası geldi. Metin Aşık yönetiminde, Ali Koç yönetiminde, hatta Aziz Yıldırım’ın ilk 4 yılına bakarsanız liyakatli insanların doğru yolda götürdüğünü görürsünüz. Biz bilgi yarışına girelim, öncelikli yapmamız gereken bir an evvel doğru futbol aklı nedir? Transferler nasıl doğru yapılır? 12 yıldır ben sıkıldım. Bizim ne motivasyon konuşmaları ile bu işin olmadığını görmemiz, ne de parayla pulla bu işin olmadığını görmemiz lazım. Ben yerli hoca veya yerliye yakın hocaya ısrarcıyım. Profesyonel futbol aklına ısrarcıyım. Scout ekibine ısrarcıyım. En az 5 beyaz yakalıdan oluşan futbol icra kuruluna ihtiyaç var. Şu an 40 futbolcuya maaş ödüyoruz, belki de hala Mourinho’ya maaş ödüyoruz. Mevcut yönetim ve bir önceki kadro planlamasını sorumlu tutuyorum. Abartı kurumsallaşmaya karşıyım. Çok alaturka modele de karşıyım, bir denge kurulmalı. Sadece yerlilik derseniz de bu başarı olmaz. Ayın 11’inde noterde imza kampanyası başlatıyoruz. İmza kampanyası tamamlandıktan sonra 17 Mayıs gibi yüksek divan kuruluna imzaları teslim edeceğiz. İmzaları teslim ettikten sonra adaylık sürecimiz resmileştirmiş olacağız. Yaklaşık 500 imza gerekiyor. Biz onu 1000 imza üzerine çıkarırız. Adaylar o zaman ortaya çıkacak. Adaylar kimse ona göre eleştirimizi yapacağız. Ben eski başkanlarımızdan birine çağrımı yaptım.”

"MEHMET ALİ BEY İLE BİRLEŞMEYECEĞİM"

Futbol A takımının maçlarını oynadığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin kapasite artırımı ile birlikte gelirlerinin de artacağı formülleri aktaran Göktürk, "Fenerbahçe’nin kurtuluşu ekonomik güç, doğru futbol aklı, ivedilikle stadyum kapasite artımından geçtiğini düşünüyorum. Yerimizi kaybetmemeliyiz. Sahada futbolcularıma doğru motivasyon için stadyumun elden geçmesi gerekiyor. Yıllık 75 milyon euro gelirimiz var. Bunu 150 milyon euroya çıkarabiliriz. Bir loca koltuğu yaklaşık 30 bin euro gelir üretir. Bizde 820 koltuk var. Yaklaşık 20 bin eurodan 16.4 milyon euro loca gelirimiz var. Biz bunu 2 bin 35 koltuğa çıkarıyoruz. 30 bin euro civarında muhafaza ediyoruz; gelir 65 milyon euroya çıkıyor. Sadece localardan 25 ile 40 milyon euro gelir artışından bahsediyoruz. Mevcut yönetimi seçilecek ben veya arkadaşlarım veya başkası; stadyum renovasyonu iznini almalı. Bunu genel kurulda tescil etmeli. Fenerbahçe’nin en önemli gelir kaynağı stattır. Buranın bir an evvel düzenlenmesi gerekiyor. Sakın Fenerbahçe’yi Kadıköy’den çıkarmak gibi düşünceye girmeyelim. Fenerbahçe ruhumuz açısından semtinde oynayan tek takımız. Semtimizde olmamız lazım. Yurt dışında ne kadar aidiyet duygusunun yüksek olduğunu görüyoruz. Bulunduğu yerde kapasite artımı yapılmalıdır. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yoktur. Biz de bunu yapacak kapasiteyiz. Diğer adayların bizi saçma sapan yere taşımaları varsa şimdiden önünü keselim. Fenerbahçe’ye bu zararı yapmaya kalkmasınlar. Bunun karşısında duracağız. Mehmet Ali Bey ile (Aydınlar) birleşmeyeceğim. Fenerbahçe için doğru olanı yapacağız. Kaybedersem de onurlu şekilde kaybedeceğim ki kaybetmeyeceğim. Kongre üyeleri beni tanıdıkça benimle yürüyecekler. Bunu camia görecek." ifadelerini kullandı.

"BİZ 2 YIL İÇİNDE FENERBAHÇE'Yİ KESİNLİKLE ŞAMPİYON YAPARIZ"

Futbol takımının başarılı olmasının sürdürülebilirliğine dikkat çeken 44 yaşındaki iş insanı, "Fenerbahçe’de 2001-2011 yılları arasında başarılı olmuş bazı isimleri futbol icra kurulumuza dahil edeceğim. Bir futbol direktörü, bir futbol AR-GE direktörü koyuyoruz, bir transfer koordinatörü koyuyoruz. Bu 3 kişi bizim futbol aklımızı oluşturuyor. Biz ayrıldığımızda 1+3 yıl sonra o zaman bu ekibin orada kurumsal hafızayı yaşattığını göreceksiniz. Teknik direktör ve başkan değişse de o insanlar bunu sürdürecekler. Şu anda Fenerbahçe’nin bir scout ekibi yok, futbolcu izleme birimi yok. Birkaç menajer gelip elinde bohçasıyla oyuncu satmaya çalışıyor, sonucu da gördük. Eğer 3-4 bu futbol aklı olsa biz stopersiz, santrforsuz kalır mıydık? Mevcut santrforu gönderip, yarım santrfora kalır mıydık? Kadın basketbol, 8’de 8 şampiyonluk, 3 Euroleague şampiyonluğu kazandı. Bu tesadüf mü? Erkekler 15’te 10 şampiyonluk, 2 Euroleague şampiyonluğu. Niye futbolda değil. Seçilmişler gelip sürekli burnunu sokup doğru yönetemediklerinden dolayı. Bir an evvel seçilmişlerin futbolda kurtulmamız lazım. Biz 2 yıl içinde Fenerbahçe’yi kesinlikle şampiyon yaparız. 10 yılda 5 kez şampiyon yapacağız. Bu bir başarıdır. Bu sene şampiyonluğu alsaydık siz hepiniz Sadettin Bey'i başarılı bulacaktınız. Aslında tamamen tesadüfi başarı olacaktı. Siz veya kamuoyu ne kadar başarılı diye anlatacaktı. Biz Ali Şen döneminde şampiyon olduk, sürdürülebilir olmadı. Tahsin Kaya döneminde şampiyon olduk, sürdürülebilir olmadı. Bir tek 2001-2011 yılarında oldu." şeklinde konuştu.

"SAMANDIRA'YA SEÇİLMİŞLERİN SÜREKLİ GİTMEMESİ GEREKİYOR"

Barış Göktürk, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ekibiyle birlikte 2027 için hazırlandıklarını belirten Göktürk, "1 yıl sonrasının planına hazırlanıyoruz. Aday olmak için 500 kişi gerekiyor. Sadece sandıklara en az 100 görevli vermek zorundayız. Biz 150 kişilik sandık kurulu yapıyoruz. İki santrforu belirlemiş durumdayız. Teknik direktörlük için kiminle çalışacağımızı, Samandıra sorumlusu, idari menajerimizi biliyoruz. Kadro mühendisliği konusunda biz hazıra yakınız. Herkes Tedesco’yu çok sevdi. Puan ortalaması olarak beni tatmin etmiyor. Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak kapasiteyi görmüyorum, yetersiz görüyorum. Seçildikleri gün söyledim, '24 saat içinde Devin Özek’i kovarım'. Diğeri de sempatik ama liyakatsiz bir isimdi. Bu seneyi de bu arkadaşlar riske attılar. 31 Aralık akşamı çıkıp 'Seçime gideceğiz' dedi. Sonrasında 'Biz devam etmeyi hak ettik' dedi. Divan toplantısında birçok arkadaşımızdan rica etti, 'Bırakmayın desenize' diye. Potansiyel hazırlık yapanların önünü kesti. Fenerbahçe’ye sportif ve mali enkaz bırakarak, en başarısız başkanı olarak ayrılacak. Tebrik ediyorum kendisini. Kadro planlaması konusunda sadece santrafor değil. Bizim 40 futbolcumuz var. Bu kadroyu kim kurdu? Yaz transfer döneminde şu anki adaylardan biri kadromuzu kurmadı mı? Bu seneki başarısızlığın ana mimarı kim, ne çabuk unuttunuz. Acun bey ayrıldıktan sonra mevcut kadroyu kim kurdu? Hakan Bey ile Ali başkan kurdu. Nene’yi kim aldı? Adaylar noterden imzaları verdikten sonra tekrar konuşacağım. Kadro planlanması doğru yapılanması, Samandıra’ya seçilmişlerin sürekli gitmemesi gerekiyor. Helikopterle tesise iniyorsunuz, pazarlığı yaptığınız futbolcuya mı gösteriş yapıyorsunuz. Seçilmişler değil, profesyonel insanlar, itibarı olan kişiler futbol aklını oluşturacak. Bir tanesini açıkladığım zaman herkes 'Yürü başkan' diye arkamdan gelecek." dedi.

"MEHMET ALİ AYDINLAR, BİRLİKTE LİSTE YAPMAMI TEKLİF ETTİ"

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığı konuşulan Mehmet Ali Aydınlar ile görüşmesini aktaran Göktürk, "Mehmet Ali Bey ile 3,5 saat görüştüm. 'Ben mert ve dürüst bir insanım senden de aynısını beklerim adaysan adayım de. O zaman farklı konuşurum' dedim. O zaman rakibiz. Ama aday değilsen, 3 Temmuz’da yaşananlardan dolayı senin maddi ve manevi borcun var. Fenerbahçe’ye sponsor olarak bu borcu ödediği konuşuluyor. Fenerbahçe’ye sponsorluk yaptı ama peki Galatasaray’a yapmadı mı? Son 10 yılda Fenerbahçe’ye mi daha çok sponsorluk parası mı vermiştir, Galatasaray’a mı? Neyin bedelini ödedi? Benim 15 yılım bedelini mi ödedi? Kesinlikle aday olmadığını bana ifade eti. 'O zaman rahatladım abi' dedim. 'Şimdi iş değişti. Madem aday değilsen o zaman bize bir ağabeye ihtiyacımız var. Geçmişten Fenerbahçe’ye verdiğin hasarları kaldırmak durumdasınız. Telafi edebilirsiniz' dedim. Birkaç gün önce Mehmet Ali Bey beni aradı. Kendisi ile beraber olmamı, birlikte liste yapmamı teklif etti. Ben de kendisine dedim ki şimdi iş değişti. 'Şu isimler olsa bile aday değilim' dedi bana. Ben de 'Şimdi ne değişti? Niye söylemedin?' dedim. Çok ciddi bir kırgınlığım oldu bu konuda. Mehmet Ali Aydınlar kendi hayatı, kendi doğrusunu yapacaktır. Ben isterdim ki aday olmasın, bize yaşatılan bu acıların bir şekilde maddi ve manevi olarak kefaretini ödemesini isterdim. Biz ona sağlayabilirdik." diye konuştu.

"TARİHİN EN BÜYÜK HARCAMASI BU KIŞ DÖNEMİNDE OLDU"

Kulübün öncelikli ödenmesi gereken borçlarına dair ise Barış Göktürk, acil eylem planına yönelik şunları söyledi:

“Çok büyük bir borç yükü var. Fenerbahçe fetret döneminin içinde. Fenerbahçe’de şuan ciddi nakit akışı problemi var. En az 100 milyon euro biz bunu sağlayacağız. Fenerbahçe’nin önemli gelir kalemleri var. Bu 350-360 milyon euro, 600 milyon euroya çıkarmamız lazım. Ali Koç’un en büyük başarısı gelirleri olağan üstü artırmıştır. 370 milyon euroya çıkarmıştır. Finansal borçları düşürmüştür. Görevde kalsa sıfıra indirecekti. Olağanüstü başarılıydı, sportif açıdan başarısız olmuştur. Mevcut yönetimde ise hem finansal hem sportif hem de futbolcu borçları artmıştır. Kante konusu; şampiyon olamazsak 3 ay bekleseydik. Şu ankinin 35 milyon euro aşağısına gelmiş olacaktı. Şampiyon olacaksan bu 35 milyon euro gitmiş olsun. Şampiyonluk gelseydi kimse bunu görmeyecekti o zaman 'Kante’yi niye aldık?' demeyeceklerdi. Fenerbahçe’de borç bitmez, şirketler büyüdükçe borç artar. 119 yıllık tarihimizin en büyük harcaması bu kış döneminde oldu. Hile ve tespit komisyonu kuracağız. Bununla ilgili bir araştırma yapılması lazım. Hile ve şaibe durumu varsa her kim mesulse onu savcılığın çağırması lazım.”

"BİZ 3 KÖTÜ TRANSFER DÖNEMİ SONRASI BUGÜNE GELMİŞİZ"

Göreve geldikleri takdirde kuracakları futbol aklıyla ilgili ise Göktürk, "Bizim futbol aklımız, Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak futbol aklıdır. Reel gerçeklerle ortaya çıkacağız. Fenerbahçe’nin asıl problemi transfer yapmak olmayacak, oyuncu satma problemi olacak. 17 futbolcu satmak zorundayız, en az 5 futbolcu almak zorundayız. Siz sınırsız kaynakla da gelseniz alamıyorsunuz, 40 futbolcun var. Bunları satman gerekiyor. Bir an evvel bunun çalışma yapılması lazım. Bu satışı organize edeceğiz. 17 sporcumuzla yolları ayıracağız. Yabancı problemimiz var, Finansal Fair-Play sorunumuz var. Biz 3 kötü transfer dönemi sonrası bugüne gelmişiz. Fenerbahçe’nin fetret döneminin çukur sürecindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ FENERBAHÇE'Yİ YÖNETMEYE HAZIRIZ"

Barış Göktürk, kongre üyelerine de çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Aziz Yıldırım’ın alacağı karara saygı duyuyoruz. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’a oy veren kongre üyelerine çağrıda bulunuyorum, artık Fenerbahçe kavga istemiyor. Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasındaki geçmiş sürtüşmelerden yorulduk. Ben Fenerbahçe’yi aile olarak görüyorum. Biri bizim babamız, biri ağabey olarak görelim. Ben taraf tutmuyorum. Her ikisi de benim için çok değerlidir. Her ikisi de 3 Temmuz’da Fenerbahçe’nin düşmanları için mücadele etmiştir. Her ikisi de birlikte ayağa kalmamız için mücadele etmiştir. Onlara oy veren insanlara sesleniyorum. Biz Fenerbahçe için doğru insanlarız. Fenerbahçe’nin içinden gelen insanlarız. Gelin bizi destekleyin. 3 Temmuz’dan bagajı olmayan insanlara da sesleniyorum. Gelin bizim çatımız altında birleşin; bu seçimi tek vücut altında kazanalım. Başkanımız değerli büyüğümüz (Aziz Yıldırım) kendisini 1 yıl da beklerim, 4 yıl da beklerim. Kendisi yoksa ben buradaki en yetkin, en liyakatli insanlarla yönetmeye hazırım. 11 Mayıs’ta imza sürecimizi başlatıyoruz. Biz Fenerbahçe’yi yönetmeye hazırız.”