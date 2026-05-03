Beşiktaş'ta Konyaspor mesaisi devam ediyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konyaspor'la Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İHA İHA
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İDMANDAN NOTLAR

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan orta ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)