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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna operasyonun başladığını duyurdu. Erdoğan harekatın adının Barış Pınarı olduğunu açıkladı.

AA | 09.10.2019 - 16:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladı

Suriye sınırında güvenli bölgeyi oluşturmak adına günlerdir beklenen harekat başladı.

İlk olarak patlama sesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tweeti geldi. Harekatın adını 'Barış Pınarı' koyan Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladı

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