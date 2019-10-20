Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isyen HDP'lilere engel

Bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Bir şahıs, birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı tarafından bıçalanarak ağır yaralandı.

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Lübnan'da botoks yaptıramayan kadın

Ülke genelinde devam eden protestolarda bir kadın, "Fakirlikten dolayı botoks yaptıramıyorum onun için protestolara katıldım" dedi.