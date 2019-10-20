Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek isyen HDP'lilere engel

Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunda YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü operasyonlara ara verilmesininin 3. günündeyiz...
Şanlı ordumuz YPG'li teröristlere inlerini mezar ettikçe sesi HDP'ten çıkıyor..
HDP’li vekiller Diyarbakır'da, askerimizin gerçekleştirdiği ve ateşkes sürecine giren operasyonlarda YPG'ye destek için protesto yapmak istediler.
POLİSİMİZİ AŞAMADILAR
Polis, protesto etmek isteyen HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları, İmam Taşçıer, Feleknas Uca ve HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zeyyat Ceylan’ı abluka altına aldı.
Kalkanlarını kullanarak oluşturduğu çember içine aldığı milletvekillerinin çıkışına izin vermeyen polis, protestoya katılmak isteyenlere de izin vermedi.