Barış Yarkadaş duyurdu: "Trol" hesaplar için genel merkez para ayırdı

CHP'de mutlak butlan ile dengeler değişti.

Delegelere oy karşılığı para veren Özgür Özel ve ekibinin görev süresi mahkeme kararıyla sona erdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak yeniden CHP'nin koltuğuna oturacak.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Özel ve ekibinin para trafiğini ortaya çıkaran Barış Yarkadaş, yeni bir iddiayı daha ortaya attı.

BARIŞ YARKADAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yarkadaş, kamuoyunda "haber sitesi" görünümüyle faaliyet gösteren ancak sözleri çarpıtan ve hedef haline getiren "trol" adı altındaki bazı hesaplar hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu hesapların hakaret ve hedef gösterme faaliyetleri yürüttüğünü savunan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"GENEL MERKEZDEN PARA ALIYORLAR"

"Her gün hepimize ahlaksızca küfürler eden, sözlerimizi çarpıtan ve hedef haline getiren sözde haber sitesi görünümlü troll hesapların her biri ayda 300 bin TL alıyormuş genel merkezden.

"AYDA 300 BİN TL ALIYORLAR"

Yanlış duymadınız…

Her biri ayda 300 bin TL alıyormuş.

Bir TV’ye ayda 14 milyon

Diğerine 8 milyon

Bir gazeteye 4, bir diğerine ise 2.5 milyon ödeniyormuş.

"BUGÜN YARIN ORTALIĞA DÖKÜLÜR"

Faturalar bugün yarın ortalığa dökülür.

Bu işlere ayda 46 milyon TL ayrılmış…

"TETİKÇİLİK YAPSINLAR DİYE"

Niye?

Sana bana küfredip tetikçilik yapsınlar diye...

