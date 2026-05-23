Barış Yarkadaş: 44 vekil Özel'e 94 vekil Kılıçdaroğlu'na destek verdi

CHP için verilen mutlak butlan kararı gündeme oturdu.

Rüşvet, yolsuzluk ve taciz davalarıyla gündeme gelen CHP'de Özgür Özel ve yönetiminin delegelere para verdiği ortaya çıktı.

Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu, partiye geri döndü.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda hazırlanan tebligat, Ankara 3. Genel İcra Dairesi heyeti tarafından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na elden ulaştırıldı.

CHP Genel Merkezi'nin, istinaf mahkemesinin verdiği karar sonrası yaptığı itiraz başvurusu reddedilirken, icra heyeti ilk olarak Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine giderek kararı resmen tebliğ etti.

Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesinin ardından da Barış Yarkadaş, 94 milletvekilinin destek verdiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmek için Özel'i beklediğini söyleyen Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptı ve Kemal Bey’e aracı olarak Önder Sav’ın gönderilmesi konusunda aralarında uzlaşıya vardılar.

Fakat Kemal Bey, Manisa Milletvekili Özgür Özel’in dışında herhangi bir kimseyle görüşmeyi kabul etmiyor. Kemal Bey artık Özgür Özel’i bekliyor.

Özgür Özel mutlak butlana itiraz etti. YSK’nın hiç ilgisinin olmadığı bir konuda YSK’dan medet umuyorlar. Şu an itibariyle işgalci konumunda oluyorlar.

"PARTİYİ TESLİM EDECEKSEK, İSTİFA EDELİM"

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Taşkın Özer, dün gece bir araya gelip görüştü.

Hakkında çok yoğun suçlamalar olan ve yolsuzluk fezlekeleri bulunan milletvekilleri, Özgür Özel'in genel merkezi boşaltmamasını istediler.

Bu kişiler, Özgür Özel'e şuna zorladı; 'Hem direnelim hem de partiyi teslim etmeyelim eğer partiyi teslim edeceksek istifa edelim, yeni bir parti kuralım' dediler.

"PARTİ KURMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİLER"

Milletvekili listelerini önlerine koydular kendileriyle hareket edbilecek milletvekili sayısının 44 olduğunu gördüler. 94 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket edecek.

Bu nedenler parti kurma fikrinden şu nedenle vazgeçtiler, CHP'den 100 milletvekili götürüp, ana muhalafet partisi olma fikirleri vardı.

Fakat CHP'deki milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmeye karar verdi."

