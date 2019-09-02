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Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Sahte içki üretilen bir apartmanın son katında, imalatta kullanılan kazanların genleşmesi sonucu patlamayla birlikte yangın çıktı.

DHA | 02.09.2019 - 11:16..
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Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki 4 katlı Bayraktarlar Apartmanı'nın son katında, evde yaşayan S.B.D. (67) ve C.Y.A. (59), evin mutfak bölümünde sahte içki üretmek için düzenekler hazırladı.

ÖNCE PATLAMA, SONRA YANGIN ÇIKTI

Sabah içki üretilirken, imalatta kullanılan kazanların genleşmesinden dolayı önce patlama, ardından da yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin mutfağında çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldılar.

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Evde yaşayan S.B.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. C.Y.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polislerin evde yaptığı incelemeler sonunda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

Bartın'da sahte içki üretenlerin evinde patlama oldu

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