Bartın'da trafikte geri giderek manevra yapan sürücüye ceza
Bartın'da trafikte minibüsüyle geri manevra yapan sürücüye 20 bin TL idari para cezası kesilirken o anlar ise bölgedeki kameralar tarafından kaydedildi.
Bartın'da trafikte kural ihlaline geçit verilmedi.
Özel İdare Işıklı Kavşağı’ndan Türbe mevkiine giden minibüsün sürücüsü, yol üzerinde durarak trafik akışı devam ettiği sırada geri geri gitmeye başladı.
O ANLAR KAYDA ALINDI
O anları bir kişi, cep telefonuyla kayda aldı.
Görüntüler sanal medyada paylaşıldı.
CEZA VERİLDİ
Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, minibüs sürücüsünü tespit etti.
Sürücüye 20 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)