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Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatltıuğ'un, eşi Başak Dizer konuştu.

Haber Merkezi |
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Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

Eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz’da orman içinde bulunan evlerinde karantinadayken rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un, koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

36 yaşındaki oyuncunun koronavirüs yakalanmadığının anlaşılmasının ardından eşinden, açıklama geldi.

"ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR"

42 yaşındaki stil danışmanı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son dakika aldığımız haberle sevindik, hatta zatürreye bile sevindik. Fakat bugün vefat eden 63 kişi için ve yeni 2 bin 148 vaka için çok üzgünüm. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sevdiklerine güç ve sabır versin. Allah rahmet eylesin. Hasta olanlara acil şifalar dilerim." ifadelerinde bulundu.

Başak Dizer: Zatürreye bile sevindik

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