Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Oumuamua nesnesini ve 2l/Borisov kuyruklı yıldızlarını artık hepimiz biliyoruz. Bu cisimlerin ortak özelliği ise Güneş sistemimizin dışından gelmeleriydi.

Ancak yapılan yeni araştırmalar, bunlara ek olarak Güneş sistemimizin dışından gelen birçok asteroitin yıllardır burnumuzun dibinde olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu nesnelerin milyarlarca yıl önce diğer yıldızlardan geldiğini ve o zamandan beri keşfedilmeden Güneş'imizin yörüngesinde döndüğünü öne sürdü.

Araştırmacı Fathi Namouni, "Bu nesneler ilk başta, yıldızların birbirine daha yakın olduğu ve böylece birbirlerinin kütleçekimini daha kolay bozduğu, evrenin nispeten erken zamanlarında başka bir Güneş sisteminden koptu. Bu, asteroitlerin bir yıldız sisteminden diğerine çekilmesini sağladı." açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, Güneş sisteminin ilk zamanlarında nasıl göründüğünü incelemeyi sağlayan bilgisayar simülasyonları kullanarak bu asteroitleri keşfeddi.

YÖRÜNGELERİ FARKLI

Söz konusu asteroitler incelendiğinde, diğer asteroitlerden farklı bir yörüngede Güneş'in etrafında dolandıkları ortaya çıktı.

Asteroitlerin bulunduğu yerdeki bu gariplik, asteroitlerin hiç de yerli olmadığını, hatta daha gezegenler oluşurken yıldızlararası boşluktan çekildikleri sonucuna ulaşılmasını sağladı.

Kelfedilen 19 asteroit, Centaurlar adı verilen daha büyük bir grupla birlikte yörüngede dönerek, Güneş sistemimizin dev gezegenleri arasındaki boşlukta dolaşıyor.