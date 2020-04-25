taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Yıllardır bizim Güneş sistemimizde olan ve başka bir Güneş sisteminden gelen yeni asteroitler ortaya çıktı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Oumuamua nesnesini ve 2l/Borisov  kuyruklı yıldızlarını artık hepimiz biliyoruz. Bu cisimlerin ortak özelliği ise Güneş sistemimizin dışından gelmeleriydi.

Ancak yapılan yeni araştırmalar, bunlara ek olarak Güneş sistemimizin dışından gelen birçok asteroitin yıllardır burnumuzun dibinde olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu nesnelerin milyarlarca yıl önce diğer yıldızlardan geldiğini ve o zamandan beri keşfedilmeden Güneş'imizin yörüngesinde döndüğünü öne sürdü.

Araştırmacı Fathi Namouni, "Bu nesneler ilk başta, yıldızların birbirine daha yakın olduğu ve böylece birbirlerinin kütleçekimini daha kolay bozduğu, evrenin nispeten erken zamanlarında başka bir Güneş sisteminden koptu. Bu, asteroitlerin bir yıldız sisteminden diğerine çekilmesini sağladı." açıklamasını yaptı.

asteroid

Araştırmacılar, Güneş sisteminin ilk zamanlarında nasıl göründüğünü incelemeyi sağlayan bilgisayar simülasyonları kullanarak bu asteroitleri keşfeddi.

YÖRÜNGELERİ FARKLI

Söz konusu asteroitler incelendiğinde, diğer asteroitlerden farklı bir yörüngede Güneş'in etrafında dolandıkları ortaya çıktı.

Asteroitlerin bulunduğu yerdeki bu gariplik, asteroitlerin hiç de yerli olmadığını, hatta daha gezegenler oluşurken yıldızlararası boşluktan çekildikleri sonucuna ulaşılmasını sağladı.

asteroid

Kelfedilen  19 asteroit, Centaurlar adı verilen daha büyük bir grupla birlikte yörüngede dönerek, Güneş sistemimizin dev gezegenleri arasındaki boşlukta dolaşıyor.

Instagram: @eshteknoloji

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

Başka Güneş sisteminden gelen asteroitler keşfedildi

İlginizi Çekebilir
Hubble Uzay Teleskobu, 30. yılını harika bir fotoğrafla kutladı
NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıl dönümü nedeniyle internet sitesinden etkileyici bir uzay fotoğrafı paylaştı.
Boston Dynamics’in robot köpeği Spot, hastanelerde kullanılıyor
Boston Dynamics şirketinin geliştirdiği Spot ismindeki robot köpek, koronavirüse karşı mücadelede hastanelerde göreve başladı.
Twitter, koronavirüsü 5G'ye bağlayan tweet'leri engelleyecek
Twitter, koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını belirten tweet'leri zararlı içerik olarak işaretleyecek.
Microsoft, beyin dalgalarını kripto para için kullanmak istiyor
Microsoft, insanların beyin dalgalarını kripto para madenciliğinde kullanmak için yeni bir patent aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
189
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
48
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
41
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
144
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
23
ABD’de bir savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları
ABD’de bir savaş gemisinde daha koronavirüs vakaları
26
Senegal, Madagaskar'ın ürettiği korona ilacına talip
Senegal, Madagaskar'ın ürettiği korona ilacına talip
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir