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Başkan Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestler olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 13:58..
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Başkan Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestler olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MHP-AK Parti ittifakı ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "MHP ile karşılıklı jestler olabilir. Karşılıklı mutabakat varsa karşılıklı jestler olacak. Bahçeli ile nihayete erdireceğiz." dedi.

İTTİFAK GÖRÜŞMESİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 55 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından yapılan açıklamada yerel seçimlerde iş birliğine yönelik önemli bir aşamaya gelindiği ifade edilmişti.

MHP lideri Bahçeli'den tarafından daha sonra yapılan açıklamada, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacağı ifade edilmişti.

Başkan Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestler olabilir

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