Başkan Erdoğan Putin ve Poroşenko ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile bugün telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan dün, Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginlikle ilgili gerilimden dolayı üzüntü duyduklarını belirterek şöyle konuşmuştu:

"SORUNLAR DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMELİ"

"Her iki ülkeyle de kurduğu ilişkiyi geleceğe taşıma umudundayız. Karadeniz'in bir an evvel barış denizi haline gelmesini diliyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya sorunlarını diyalog yoluyla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu iki ülkeyi biz, yan yana görmekten memnuniyet duyarız. Bu iki ülkenin insanlarının yeniden tarihi geçmişlerine dönmelerinde fayda görüyoruz."

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