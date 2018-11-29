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Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi belli oldu

Başkan Erdoğan bugün Donald Trump'la, cumartesi günü ise Vladimir Putin ile görüşeceği bildirildi.

Haber Merkezi | 29.11.2018 - 11:05..
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Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi belli oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 kapsamında bulunduğu Arjantin'de, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile bir araya gelecek. Bugün Türkiye saati ile 22:00'de görüşmenin gerçekleştirileceği duyuruldu.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de 1 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.

KRİTİK KONULAR ELE ALINACAK

Başkan Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve iki ülke arasındaki ziyaret trafiğine yenisi eklenecek.

İki lider dün de telefonda görüşerek, ikili ilişkileri değerlendirmiş, Arjantin'de görüşme kararı almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.

DİPLOMATİK TRAFİK

Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner de 20-21 Ocak 2011'de Türkiye'yi ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehrin belirlendiği 125. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle 8 Eylül 2013'te Arjantin'i ziyaret etmiştti.

Türkiye ile Arjantin arasındaki siyasi ilişkilerin temeli, 1910'da Osmanlı Devleti ile Arjantin arasında ilk konsolosluk protokolünün imzalanmasına uzanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Arjantin ile 1926'da Roma'da imzalanan Dostluk Anlaşması ilişkilere resmiyet kazandırdı.

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