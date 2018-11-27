Başkan Erdoğan'ın muhabirle 'yes' diyaloğu

AK Parti grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayının belirlenmesi konusunda soruları cevapladı.

YES DİYALOĞU

Başkan Erdoğan İstanbul'da aday belirleme için istişarelerin sürmesi konusunda sorulan soruya "Yes" diye cevap verdi.

Erdoğan, "Arkadaşlar çalışmaları yürütüyorlar, sorun söz konusu değil. Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın” diye konuştu.

Başkan Erdoğan'nın muhabirle 'yes' diyaloğu VİDEO

BİNALİ YILDIRIM KONUSU

Binali Yıldırım ile ilgili sorulan sorulara cevap veren Erdoğan, gazeteciye “Müddei iddiasını ispatla mükelleftir, hadi bakalım ispat edin iddianızı” dedi. Erdoğan, “AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu, Hepsi tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar 61 il açıklayan var mı?” diye konuştu.

MHP ORTAKLIĞI

İstanbul adayının MHP ile ortak bir açıklama olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, “Sadir Bey MHP adına, Mehmet Bey benim adıma teknik çalışmaları yapıyorlar. Neticelendirdikten sonra bize taktim edecekler, kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkan ile birlikte oturup konuşacağız ve nihayete erdireceğiz” şeklinde konuştu.

MHP’nin yaptığı gibi AK Parti’nin de aday açıklamayacağı illerin olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, “Bizim de var. Bizim de benzer şeylerimiz var. Karşılıklı mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak” dedi.

"OSMANİYE NEDEN OLMASIN"

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşme olup olmayacağını sorusuna “Her zaman tabii ki” diye cevap verirken, jestin Osmaniye olup olmayacağı sorusuna ise "Niye olmasın” ifadeleri ile karşılık verdi.