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Başörtülü kadınlara hakaret eden İzmirli gözaltına alındı

İzmir'den gelen vatandaş, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere nefret kusmuştu. O vatandaş gözaltına alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 22:44..
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Başörtülü kadınlara hakaret eden İzmirli gözaltına alındı

Başörtülülerden rahatsız olduğunu dile getiren İzmirli vatandaş, kapalı kadınlara hakaret edip onlardan iğrendiği bir video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyaya yükledikten sonra birçok kesim tarafından eleştiri almıştı.

Emniyet güçleri başörtülü insanlara hakaret eden bu İzmirli vatandaşın gözaltına alındığını duyurdu.

"İRAN'A MI YOKSA TÜRKİYE'YE Mİ GELDİM?"

Şahıs; bilet satanın, su satanın, x-ray cihazında duran görevlinin kapalı olmasından şikayet etmeye başladı ancak daha sonra bu söylemler, hakaret boyutuna ulaştı. Konuşmasının bir yerinde Atatürk'ü de sözlerine ekleyerek, "Umarım bir gün Atatürk'e rastlarız, şu an kemikleri sızlıyordur." dedi. Kendisinin İran'a mı yoksa Türkiye'ye mi geldiğini sorduğu bu videoda, kapalı kadınlar ile ilgili konuştu.

ÖNCE BAŞÖRTÜLÜLERE KİN KUSTU

Böşörtülü kadınlara "kara böcek" ve "ninja" diyerek hakaret eden bu vatandaş, kapalı kadınlardan iğrendiğini dile getirdi. Bununla kalmadı, yakınlarından geçen başörtülü bir kadını da videosunu çekerek hakaret etmeye devam etti.

SONRA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan B.K. videoda, İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullanıyor. İşte o skandal görüntüler...

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli VİDEO

Başörtülü kadınlara hakaret eden İzmirli gözaltına alındı

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